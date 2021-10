Saúde convoca profissionais da Educação e da Segurança para 3ª dose da vacina contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde convoca profissionais da Educação e da Segurança para receberem a 3ª dose (dose de reforço) da vacina contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira, 06. A vacina será administrada nos profissionais que tenham tomado a 2ª dose com Coronavac há pelo menos 3 meses, ou a 2ª dose com a vacina Astrazeneca há pelo menos 6 meses.

Estes profissionais devem ter tomado as 2 doses ou a 2ª dose em Botucatu e estarem registrados no Vacivida de acordo com suas respectivas ocupações.

Todas as Unidades de Saúde do Município estarão abertas das 8 às 17 horas, para receber os cidadãos desses grupos. As Unidades que possuem pronto atendimento noturno (Cohab I, Cohab IV, Cecap, Jardim Aeroporto, CSI (Boa Vista), Jardim Iolanda, Jardim Cristina, Rubião Júnior e Vitoriana) vacinarão nesta quarta-feira, 06, em horário estendido, até as 19 horas. A Sala de Vacinação Noturna, no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores vacinará todos os dias até às 21 horas.

Os interessados deverão apresentar no ato da vacinação documento oficial com foto, CPF e carteirinha de vacinação que comprova o recebimento das doses anteriores.

A vacina a ser aplicada em profissionais da Segurança e da Educação será a Astrazeneca/Oxford/Fiocruz.

Quem ainda não se vacinou…

Os cidadãos que ainda não completaram seu ciclo vacinal de imunização contra a Covid-19, devem procurar uma Unidade Saúde o quanto antes.

Pessoas que ainda não receberam a 1ª ou a 2ª dose, e profissionais de saúde e idosos que ainda não buscaram a imunização com a 3ª dose (desde que tenham tomado a 2ª dose com Coronavac há pelo menos 3 meses, ou a 2ª dose com a vacina Astrazeneca há pelo menos 6 meses), devem se proteger.

Os interessados deverão apresentar no ato da vacinação documento oficial com foto, CPF, e carteirinha de vacinação que comprova o recebimento de doses anteriores.

Para os profissionais de saúde que receberão a 3ª dose, também é necessário:

– comprovar vínculo atual com serviço de saúde em Botucatu;

– ser maior de 18 anos;

– estar registrado no Vacivida como trabalhador da saúde.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100