Saúde convoca botucatuenses com Síndrome de Down para a vacinação contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde convoca pacientes com Síndrome de Down com mais de 18 anos, para a vacinação contra a Covid-19. Os interessados deverão procurar o Espaço Saúde nesta quarta-feira, 12, das 8 às 17 horas, portando documento com foto e CPF.

A vacina a ser aplicada é a Astrazeneca/Oxford/Fiocruz. Na próxima quinta-feira, 13, será a vez de botucatuenses com algum tipo de deficiência, inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC), acima de 18 anos.

Estes também deverão procurar o Espaço Saúde na quarta-feira, 13, das 8 às 17 horas, portando documento com foto e CPF e documento que comprove o benefício.

Na sexta-feira, dia 14, a vacinação será para pacientes transplantados em uso de imunossupressor, acima de 18 anos, também no Espaço Saúde, das 8 às 17 horas. Estes, além do documento com foto e CPF, deverão apresentar uma declaração médica, que ficará retida para eventual auditoria.

A vacina a ser aplicada também é a Astrazeneca/Oxford/Fiocruz.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100