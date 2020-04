Saúde atinge cobertura vacinal contra a gripe em idosos de Botucatu

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço das últimas ações da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Botucatu. Após três datas diferentes de vacinação, realizadas em postos volantes e de “drive-thru”, 15.847 idosos com mais de 60 anos foram imunizados.

Esse número equivale a 91,12% do público alvo da Cidade e ultrapassa a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde.

“O prazo final para a vacinação dos idosos é o dia 16 de abril e muito antes dessa data já alcançamos a meta. Mesmo assim queremos alcançar os 100% de vacinação e por isso nossas unidades de saúde estão abastecidas para continuar vacinando aqueles que ainda não se vacinaram”, afirma o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Outro grupo que também foi vacinado durante as últimas ações da Saúde foi o dos profissionais de saúde. Ao todo, 68,26% do grupo foi vacinado na Cidade.

As 20 unidades de Saúde do Município continuam oferecendo as vacinas contra a gripe. Idosos e profissionais da saúde que ainda não se imunizaram podem procurar os postos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Nas próximas semanas, a Prefeitura deve anunciar novas etapas da vacinação para outros públicos-alvo.