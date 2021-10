São Paulo chega a 100% dos adultos com pelo menos uma dose contra Covid-19

Estado já tem mais de 70,4 milhões de doses aplicadas e lidera ranking com imunização completa

O Estado de São Paulo atingiu nesta segunda-feira (25) 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra Covid-19, segundo dados do IBGE. O número equivale a 35,3 milhões de pessoas vacinadas. SP lidera o ranking com imunização completa, ou seja, duas doses ou dose única.

Até às 16h48 de hoje, foram aplicadas 70.492.794 de doses, somando 37.450.220 de primeira dose, 29.517.485 de segunda dose, 1.170.205 de doses únicas. Com estes balanços, SP também já tem mais de 86% das pessoas com idade acima de 18 anos com esquema vacinal completo.

Conforme balanço do Consórcio dos veículos de imprensa a partir de dados das Secretarias de Estado da Saúde de 24 de outubro, SP está à frente de todos os demais em relação à imunização da população geral, com 80,24%. Na sequência, aparecem Santa Catarina, com 75,27%, e o Rio Grande do Sul, com 74,27%. Considerando esquema vacinal completo, SP também lidera com 65,42% da população, seguido por Mato Grosso do Sul com 63,04 e Rio Grande do Sul com 57,13%.

A campanha começou em 17 de janeiro no Estado de São Paulo, o primeiro do país a iniciar a vacinação e o que mais imuniza em números absolutos.

Desde 6 de setembro, também está em andamento a aplicação da dose adicional, com 2.354.884 reforços já administrados até o momento. Os públicos previstos pelo PEI (Plano Estadual de Imunização (PEI) para esta etapa são os idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.