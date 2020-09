São Manuel tem mais um óbito por covid-19, diz boletim do HC

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza neste sábado, dia 12, suas principais informações sobre o coronavírus.

Altas

Não foram registradas altas nas últimas 24 horas.

Óbito

No período, foi registrado um óbito de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19. Trata-se de uma mulher, 48 anos, moradora de São Manuel. Esse foi o 9º óbito no município.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.