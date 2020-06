São Manuel intensifica higienização em vias públicas

A higienização de vários pontos da cidade, entre praças, jardins, prédios públicos, estabelecimentos comerciais, ruas e avenidas, com hipoclorito vem sendo feita através de uma parceria entre o poder público e empresas privadas. Participam desta ação que ajuda no combate ao Coronavírus, servidores do Controle de Endemias, da Diretoria de Gestão e Serviços, da Usina São Manoel e Sabesp.

Essa higienização é feita com uso de máquinas costais e pulverizadoras com o auxílio de caminhões pipas, que pulverizam e lavam os locais usando hipoclorito ativo.

A higienização atende principalmente os locais com maior concentração de pessoas e é realizada constantemente no hospital Casa Pia São Vicente de Paulo, nas ruas do centro e bairros da cidade, nas proximidades das Unidades de Saúde, CSII (Postão), Dr. Raphael Lhamas Franco e Padre Antonio Puton, nas Cohabs I e II.

Passam ainda pelo processo de higienização as agências bancárias no centro da cidade, o jardim público, a avenida José Horácio Mellão, imediações do conjunto poliesportivo, parte da região central do comércio nas ruas XV de Novembro e Batista Martins.

Também estão sendo desinfetadas as imediações do supermercado Dia, drogaria Drogal, praça do Santuário de Santa Teresinha, supermercado Jau Serve, Zebu, Estação Rodoviária, farmácia Nova Brasil, calçadão da Tarcilio Baroni, desde a ponte da Conquista até o distrito de Aparecida de São Manuel, avenida Lídia Monteiro de Almeida até o portal e imediações do santuário do distrito de Aparecida de São Manuel e avenida Luís Fittipaldi, na vila São Geraldo.

Nesta semana a higienização aconteceu nas últimas terça e quarta-feira, durante o período noturno.

Segundo o Controle de Endemias, o processo terá continuidade e novas ações serão constantes enquanto durar todo esse período de pandemia do COVID-19.