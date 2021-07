São Manuel começa a vacinar pessoas com 27, 28 e 29 anos nesta quarta-feira

São Manuel iniciará nesta quarta-feira, dia 29, a imunização antecipada contra a Covid, com a aplicação da primeira dose para a faixa etária das pessoas com 27, 28 e 29 anos. Haverá a distribuição inicial diária de 250 senhas no POLIESPORTIVO, das 9hs às 15 horas.

Já para as pessoas que irão tomar a segunda dose, de outras faixas etárias, a aplicação ocorrerá na ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. Devido ao aumento do quantitativo de pessoas, será no horário ampliado das 9 às 17 horas.

Também prossegue no POLIESPORTIVO, sem a limitação de senhas, a aplicação da primeira dose para os demais grupos de pessoas já iniciados, tais como: Gestantes e Puérperas sem comorbidades, Pessoas com Deficiência Física, Intelectual ou Sensorial (conforme Plano Nacional de Imunização), professores e funcionários das redes municipal, estadual e privada e ainda 30 anos ou mais de idade.

Você pode colaborar com a vacina contra a fome

Você que irá tomar uma das doses da vacina poderá colaborar com a campanha lançada pelo Governo do Estado juntamente com as Prefeituras Municipais, intitulada de “Vacina contra a fome”, doando arroz, feijão, macarrão, óleo vegetal, leite em pó, dentre outros itens da cesta básica.

A doação é opcional, não obrigatória e poderá ser feita junto aos pontos de vacinação. Todo alimento arrecadado é doado ao Fundo Social de Solidariedade que destina as pessoas que se encontra em estado de vulnerabilidade social na cidade.

Documentos necessários inclui título de eleitor e comprovante de endereço

As pessoas devem levar o título de eleitor, RG, CPF, ou cartão SUS e um comprovante de endereço atualizado, preferencialmente, uma conta de água ou telefone.

As pessoas que se encontram acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção, deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência, para deixar o nome em uma lista, para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.

Para tomar a segunda dose basta apenas apresentar o comprovante da primeira dose e ainda o RG e o CPF.