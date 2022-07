SAMU Botucatu recebe doação de oxímetro do projeto “Calorias que Somam”

Pedalar mais de 500km, acumulando 10.500 metros de subidas, é algo que só de pensar já tira o fôlego de muita gente. Mas para os amigos Raphael Martignoni e Clarita Balestrin a paixão pela atividade física e solidariedade, aliadas à fé, são combustíveis para fazer o bem ao próximo. Neste caso, aos pacientes atendidos pelo SAMU 192 de Botucatu.

O serviço de urgência e emergência, sob gestão da O.S.S Pirangi em parceria com o Poder Público Municipal, acaba de receber um oxímetro do projeto “Calorias que Somam”, um desafio de solidariedade realizado por Raphael e Clarita. Durante cinco dias do mês de abril passado, a dupla percorreu o trajeto que liga os santuários de Nossa Senhora Aparecida de São Manuel até a Basílica de Aparecida do Norte.

Com apoio de patrocinadores e voluntários, o projeto busca arrecadar dinheiro para compra de materiais, alimentos ou outros produtos que a entidade beneficiada esteja necessitando. A realização deste desafio até Aparecida proporcionou a arrecadação de quase R$ 40 mil. Parte foi destinada ao setor de Hematologia Pediátrica da Faculdade de Medicina de Botucatu e a outra para a compra do oxímetro ao SAMU.

“Esta relação com a oncologia se faz presente, pois há 1 ano eu tratei de um câncer de mama. E para nossa felicidade, a arrecadação superou as expectativas. A doação ao SAMU surgiu da solicitação de uma médica amiga, que sinalizou a necessidade do aparelho. Então, fizemos contato com a Enfª Priscila, que nos orientou na compra do aparelho”, explica Clarita.

“Para nós foi uma alegria muito grande ampliar a rede de doação e conseguir chegar também até o SAMU que é uma referência de atenção, presteza e cuidado com todos os cidadãos botucatuenses. Não temos a dimensão de quantas pessoas poderão ser atingidas. O que sabemos é que, a cada ação, nos sentimos mais leves e motivados a seguir com esse projeto”, complementa Martignoni.

“O oxímetro é um equipamento que mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no organismo do paciente e utilizado em todos os nossos atendimentos. Poderá ser utilizado tanto a pacientes neonatais e pediátricos como adultos. Ações voluntárias como da Clarita e do Raphael fazem toda a diferença para continuarmos a manter e melhorar ainda nossos serviços ao bem estar da comunidade”, agradece a Enfª Priscila SAMU Masquetto Vieira de Almeida, coordenadora do SAMU Botucatu.

