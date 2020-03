Sabesp e Vigilância Ambiental começam a pulverizar pontos de aglomeração em Botucatu

Na noite desta terça-feira, 24, foi iniciado um trabalho de sanitização de várias áreas de Botucatu que diariamente recebem um grande número de pessoas. Pontos de ônibus e prontos socorros foram os principais alvos.

Com a ajuda da Sabesp e da Vigilância Ambiental, esses pontos foram foram pulverizados. O material utilizado foi uma solução de água com hipoclorito de sódio, que neutraliza a ação do coronavírus.

Segundo Pardini, as equipes percorreram a região da antiga empresa de ônibus na Cohab 1, as proximidades do INSS e do Camelódromo na Rua Curuzu, os pontos de ônibus do Paratodos e da Igreja São Benedito, as áreas dos prontos socorros Adulto, Infantil e da Unimed e 5 supermercados (Central do Jardim Paraíso e da Vila Paulista, Jaú Serve do Tanquinho e da Vila dos Lavradores, e Confiança).

“Este trabalho será mantido e programado, podendo ser expandido e levado a outras áreas importantes da nossa Cidade. Porém NÃO DISPENSA O ISOLAMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO”, escreveu Pardini no Facebook.