Sábado, 16, é dia de atualização da caderneta de vacinas de crianças e adolescentes

No próximo sábado, 16, todas as Unidades de Saúde do Município estarão abertas das 8 às 17 horas para a Campanha de Multivacinação de Crianças e Adolescentes.

O objetivo é atualizar a caderneta de vacinas de menores de 15 anos (até 14 anos 11 meses e 29 dias), evitando que algumas doenças que já estão erradicadas voltem a circular. A campanha prossegue até o dia 29 de outubro, também nas Unidades.

Dentre as vacinas que estarão disponíveis estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), DT (difteria e tétano), entre outras. Estarão disponíveis para atualização da caderneta de adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

Por conta da pandemia de Covid-19, todas as medidas e protocolos de segurança para proteger a população e os trabalhadores de saúde serão adotados, bem como o distanciamento social, a disponibilização de álcool em gel 70% para higienização das mãos. É importante também que a população faça uso de máscara e apenas 1 responsável acompanhe a criança ou adolescente no momento da vacinação.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100