Região norte segue recebendo nebulização para frear a transmissão da dengue em Botucatu

A ação é importante, mas não basta, por isso, mesmo com todas as ações da VAS é necessário continuar eliminando possíveis criadouros do mosquito. Em caso de chuva ou ventos fortes a ação será reagendada.

A Vigilância Ambiental em Saúde realizará nesta terça e quarta-feira, dias 5 e 6 de abril, a atividade de nebulização (aplicação de inseticida) em quarteirões da região norte do município. A ação terá início às 17h com término previsto para 18h30.

A nebulização ocorrerá por conta de novos casos suspeitos e confirmados nesta região e complementará outras atividades realizadas com o objetivo de reduzir criadouros do mosquito Aedes aegypti e interromper o ciclo de transmissão desta doença.

Para essa atividade de nebulização, não será necessário que os moradores saiam de casa, mas é preciso seguir algumas recomendações para que a ação do inseticida seja eficaz contra o mosquito Aedes aegypti: deixar portas e janelas abertas para que o produto possa penetrar os cômodos das edificações e não permanecer na calçada quando avistar o veículo que está pulverizando, para que não ocorra a interrupção do fluxo de saída do inseticida.

O inseticida foi desenvolvido para as ações de saúde pública, portanto não é prejudicial às pessoas e animais domésticos, sendo apenas recomendado não deixar gaiolas de aves nas calçadas, durante a aplicação do produto.

É importante que a população procure atendimento médico ao aparecimento de sintomas característicos da doença, como: febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição, pois se houver a suspeita de dengue (ou de outra arbovirose, como a Chikungunya), o caso será notificado e novas ações como essa serão feitas para quebrar o ciclo de transmissão da doença.

Em 2022 foram confirmados 50 casos de dengue.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1609

