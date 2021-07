Redução na transmissão do coronavírus em Botucatu chega a 86,5 % em um mês

Botucatu apresentou nesta semana mais uma sensível redução na taxa de transmissão do novo coronavírus. A informação foi divulgada neste sábado em postagem do Prefeito Mário Pardini em postagem no Facebook.

O fechamento da chamada ‘semana epidemiológica’ aponta 133 novos casos em Botucatu, contra 189 da última semana, com diminuição de 29,6%. Se contarmos o ápice registrado há 5 semanas, quando foram reportados 988 novos casos, a redução chega a 86,5 %.

Os números apresentados hoje são os menores desde o fechamento semanal no dia 08/11/2020. Os dados devem constar na noite de hoje em mais uma edição do boletim coronavírus.

“Quase dois meses após a primeira dose da vacinação em massa contabilizamos 86,5% de queda de novos casos. Na última semana, 29,6%. Perto da segunda dose, momento de manutenção dos cuidados até que tenhamos a imunização completa. Notícia maravilhosa!”, postou Mário Pardini.

Redação de internados

Outro dado importante é a constante diminuição no número de novas internações. São quatro unidades em Botucatu que recebem os casos positivos para tratamento (HCFMB, PS Adulto, Hospital do Bairro e Unimed).

Hoje são 39 pessoas de Botucatu internadas em enfermaria ou UTI com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Esse número chegou perto de 100 pacientes na entre maio e o início de junho.

Também houve uma redução de casos em quarentena, ou seja, que se recuperam em casa. Ontem o boletim apontava para 175 pessoas, contra 231 no último sábado. Há quatro semanas eram 900 registros.