Quatro moradores de Botucatu vencem a Covid e voltam para casa

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas principais informações referentes à COVID-19 desta quarta-feira, 21 de abril.

Nas últimas 24 horas, foram registradas cinco altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 no HCFMB, sendo quatro, moradores de Botucatu. São três mulheres, de 85, 78 e 70 anos, e um homem, com 41 anos. O quinto a receber alta é um homem, de 58 anos, morador de Anhembi.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.