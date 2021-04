Quatro moradores de Botucatu vencem a covid e recebem alta do Hospital das Clínicas

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas principais informações referentes à COVID-19 desta quarta-feira, 14 de abril.

Nas últimas 24 horas, cinco altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB. No total foram quatro pacientes de Botucatu que venceram a covid, sendo eles:

Quatro mulheres, de 33, 58 e 64 anos e um homem de 74 anos. Uma mulher de 59 anos de Lençóis Paulista também recebeu alta.

O HCFMB tem atingido sua ocupação máxima de leitos de UTICOVID. Nesta quarta atingiu 107% de ocupação, o que significa que, além dos 40 leitos de UTICOVID disponíveis no HC, mais três leitos do HCFMB estão ocupados por pacientes covid positivos.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.