Prontos Socorros Infantil e Adulto recebem projeto de eficiência energética

Investimento de quase R$ 570 mil permitiu a instalação de usinas solares e a substituição de lâmpadas, o que vai gerar economia de energia e redução de gastos com manutenção.

Duas importantes instituições de saúde de Botucatu tiveram projetos de eficiência energética executados pela CPFL Paulista recentemente: o Pronto Socorro Infantil e o Pronto Socorro Adulto. As ações fazem parte do programa CPFL nos Hospitais e tiveram investimento total de R$ 569,3 mil.



Apenas no PS Infantil, o investimento foi de R$ 450 mil e serviu para a instalação de uma usina solar fotovoltaica com 100 kWp de capacidade. A instalação permitirá a geração própria de cerca de 140 MWh de energia por ano.



Já no PSA, a usina instalada tem capacidade de 26,5 kWp e deverá gerar cerca de 38 MWh de energia por ano. A geração depende, principalmente, da incidência da luz solar sobre as placas fotovoltaicas. Neste PS, o investimento foi de R$ 119,3 mil.



Além disso, a distribuidora também substituiu 953 lâmpadas antigas pela tecnologia LED nos dois locais, melhorando a iluminação interna a partir de lâmpadas que também duram mais e exigem menos manutenção. Esses investimentos permitirão que as instituições tenham uma economia de energia de cerca de 178,1 MWH/ano, que representa o consumo de 75 residências por mês. O meio ambiente também será beneficiado com o projeto, já que 11 toneladas de CO2 deixarão de ser lançadas na atmosfera anualmente, o que representa o plantio de 66 novas árvores.



A entrega do equipamento foi realizada nesta quarta-feira, 14, com a participação da Orzila Ortega da Silva, Gerente da CPFL de Botucatu, e do Secretário Municipal de Saúde, Marcello Felício.

