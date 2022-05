Pronto Socorro do HC de Botucatu está com superlotação, diz nota

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) divulgou uma nota na noite deste domingo, dia 01, informando que seu Pronto Socorro Referenciado (PSR) trabalha em condição de superlotação.

O equipamento é a maior unidade de atendimento de urgência e emergência do Centro Oeste Paulista, Neste momento, o PSR atua 200% acima da sua capacidade, além da fila da espera, diz comunicado.

O PSR é a porta de entrada para a internação de casos de urgência e emergência do HCFMB, que atende pacientes de toda a região da DRS IV Bauru, composta por 68 cidades.

A superlotação aumenta o tempo de espera para internações e transferências de pacientes para a nossa unidade, diz nota.

Medidas internas estão sendo tomadas para que a situação se normalize o mais rápido possível, informa o autarquia. A Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) e a DRS VI já foram informadas da superlotação.

Vale lembrar que na semana retrasada foi assinado um convênio com o Governo do Estado que gira em torno de R$ 38 milhões. Entre os itens contemplados estão demandas reprimidas do HCFMB.

O HCFMB pede a compreensão de todos neste momento delicado da assistência e reitera que está monitorando a situação para que nenhum paciente fique sem atendimento neste momento, termina nota.

