Projeto Sorriso Feliz inicia a distribuição de kit da saúde bucal nas escolas de São Manuel

Município de São Manuel e Faculdade de Odontologia da UNESP de Araçatuba firmam parceria que irá atender os 3.500 alunos da rede municipal da cidade.

Recentemente o Município de São Manuel realizou uma parceria com a Faculdade de Odontologia da UNESP de Araçatuba para implantar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino o Projeto “Sorriso Feliz” que atenderá cerca de 3500 estudantes.

O Projeto, iniciado no mês de julho, primeiramente, por meio de vídeo aulas com docentes da UNESP, capacitou professores e monitores Diretoria de Educação, e dentistas e auxiliares da Diretoria de Saúde para que pudessem atuar na distribuição de kits composto por escova, creme dental e folhetos explicativos para os familiares.

Hoje, dia 3, numa nova fase do projeto, teve início a entrega desse material na EMEF “Milton Monti” como parte do programa “Saúde nas Escolas” feito em conjunto pelas Diretorias de Educação e Saúde. Na sequência, as equipes farão o mesmo trabalho nas 12 escolas e creches do município.

Higienizar a boca deve ser vista como um hábito diário, como é o de tomar banho. Se nossos educadores, espelhos de nossas crianças, mesmo por trás de uma telinha de computador ou de um celular, otimizarem e ampliarem ideias de projetos pedagógicos que trabalhem com o assunto de higienização bucal como um hábito rotineiro, ao orientarem seus estudantes e solicitarem a participação de seus pais e cuidadores, agregarão esforços para que, juntos, demonstremos à população a preocupação que temos com o bem-estar físico, psíquico e social de nossas crianças.