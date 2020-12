Projeto que fiscaliza pacientes com Coivid-19 em Botucatu se aproxima de 10 mil visitas

Garantir que casos confirmados de Covid-19 cumpram suas quarentenas em casa e não disseminem a doença através do contato com outras pessoas. Esse é o objetivo que vem sendo alcançado pelos Guardas Municipais em Botucatu no combate a pandemia através do Projeto Sentinela.

Instituído em julho, o Sentinela já realizou 8.964 visitas a domicílios de casos confirmados de coronavírus. Em períodos com maior incidência da doença, as equipes chegam a visitar mais de 100 endereços diferentes, todos os dias.

“O cumprimento rigoroso da quarentena para as pessoas que testaram positivo e contactantes, mesmo que assintomáticos, é fundamental para conter a propagação da doença e manter a flexibilização das atividades econômicas de nosso Município. Essa é uma das estratégias que tem nos ajudado no controle da doença e principalmente na conscientização da população”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Ao verificar o descumprimento da quarentena durante as visitas, a Guarda Civil Municipal elabora boletim de ocorrência e encaminha para a Polícia Civil, que investiga eventual crime contra a saúde pública. Desde o início do projeto, 187 boletins já foram registrados e encaminhados a Polícia Civil.