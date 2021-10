Projeto do Centro de Oncologia do HCFMB é apresentado no McDia Feliz Botucatu

Gratidão e solidariedade definiram o evento que comemorou os 20 anos do McDia Feliz no Shopping Park Botucatu. A campanha, coordenada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), foi realizada no último sábado (23) e movimentou as duas lojas do McDonald’s da cidade com a venda do sanduíche Big Mac. As crianças atendidas pela Oncologia Pediátrica do HCFMB serão as principais beneficiadas pela arrecadação das vendas de BigMac da Campanha – cerca de cinco mil lanches foram vendidos.

O evento foi realizado de forma presencial e também transmitido pelo YouTube do HCFMB. Apresentado pelo radialista Vanderlei dos Santos e seu filho Vinícius dos Santos, que faz parte da Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing do HCFMB, a programação contou com a participação do Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; do Chefe de Gabinete, Dr. José Carlos de Souza Trindade Filho; do Presidente da Famesp, Antonio Rugolo Júnior; da Diretora do HEBo, Dra. Silke Weber; da oncologista pediátrica Dra. Manuela Segredo.

Convidados como o franqueado da Rede McDonald’s Botucatu, Paulo Nogueira; o empresário Henrique Faraldo, os representantes da Faculdade UniFSP, Maria Cristina Chaddad Botafogo e o Professor Irineu Leonardo Junior; o advogado Newton Colenci Jr. e o vereador Lelo Pagani completaram o evento, interagindo sobre diversos temas. A Banda Sinfônica Municipal de Botucatu, a dupla Ricardo & Natália e a cantora Esthela Martins abrilhantaram o evento com suas apresentações.

“Com a ajuda de todos vocês, conseguimos melhorar cada vez mais o tratamento a essas crianças e torná-lo mais específico. Buscamos sempre a humanização neste momento tão difícil”, frisou Dra. Silke Weber.

Centro de Oncologia

Durante o evento, o HCFMB anunciou que pretende ampliar suas instalações e recursos para possibilitar assistência de qualidade a pacientes oncológicos. Sendo assim, uma equipe multiprofissional do HCFMB: Superintendência, médicos oncologistas e hematologistas, enfermeiros, psicólogos, engenheiro e arquiteto, uniram-se para viabilizar a construção de um Centro de Oncologia completo, em um prédio exclusivo, que atenda a todas essas necessidades.

A proposta compreende a construção de um edifício exclusivo para atendimento oncológico, de maneira interligada à infraestrutura do HC, em prédio verticalizado, proporcionando conforto ambiental e integração com áreas externas.

O Superintendente Dr. André Balbi mencionou o orgulho em trabalhar em prol desta causa. “A campanha McDia Feliz Botucatu representa muito para a Oncologia Pediátrica do HC. Mais um ano em que sensibilizamos nossa cidade nesta ação exclusiva de solidariedade. E dividimos hoje com vocês o nosso sonho de construir nosso Centro de Oncologia, que está mais próximo de se tornar realidade.”

O projeto arquitetônico se divide em 4 partes funcionais, sendo: atendimento ambulatorial, oncologia para adultos, oncologia pediátrica, setor administrativo, além de um estacionamento térreo. A área a ser construída é de 1600m² e contemplará:

Atendimento ambulatorial

Oncologia adulto / pediátrica

Infusão: 70 poltronas

Enfermaria: 20 leitos

Assista ao vídeo e conheça o projeto! https://www.youtube.com/watch?v=A_Qjj36h2bE