Projeto de estudo clínico com vacina para Botucatu continua sendo avaliado em Brasília

Estudo da Oxford/AstraZeneca pode vir para Botucatu

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini está desde sexta-feira, 23, em Brasília, onde teve diversos encontros em busca da aprovação de um projeto que pode vacinar em massa a população de Botucatu contra a covid. Nesta segunda-feira, dia 26, mais reuniões.

Acompanhado do Secretário de Saúde, Pardini seguiu com a adequação do Plano Orçamentário, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos.

“Cumprida esta etapa, o Projeto de Pesquisa de Efetividade da Vacina Fiocruz segue para avaliação da Secretaria de Vigilância em Saúde enquanto aguarda parecer da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Seguimos trabalhando e cumprindo todas as orientações do Ministério da Saúde”, disse Pardini.

Trata-se de um estudo clínico de efetividade da vacina da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). A proposta de realização dessa pesquisa envolve o laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford, Fiocruz, Fundação Gates, Unesp/HCFMB, Prefeitura de Botucatu e Embaixada do Reino Unido.

Entre muitos outros pontos, há expectativa da vacinação em massa da população da cidade neste estudo. O processo de aprovação ainda passará por mais etapas antes da conclusão ou não da viabilidade.