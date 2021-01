Profissionais das equipes de atenção primária da Saúde serão vacinados neste sábado em Botucatu

A Secretaria Municipal de Saúde, dando continuidade ao Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, vacinará profissionais das equipes de atenção primaria neste sábado, 23.

Estão nessa lista médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de consultório dentário, auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais e agentes comunitários de saúde, que atuam em Unidades Básicas de Saúde de Botucatu e nos prontos atendimentos noturnos da Cidade.

Cada servidor deverá procurar a Unidade onde atua para a imunização. Aproximadamente 600 profissionais devem fazer parte desta etapa da vacinação.

Na segunda-feira, 25, será a vez dos motoristas da Central de Ambulâncias, e dos Agentes de Combate à Endemia, da Vigilância Ambiental em Saúde.

“Novos grupos serão incluídos diariamente a esse plano, com o estoque que já temos e mediante a chegada de novas doses do imunizante. É importante que a população continue mantendo a calma, pois, com a chegada de doses, chegaremos na etapa de aplicação de outros grupos prioritários, como dos idosos, por exemplo”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Nesta sexta-feira, 22, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foram imunizados. A Secretaria Municipal de Saúde enviou também doses a Unimed, para a vacinação de profissionais da UTI e enfermaria Covid, do pronto atendimento adulto da unidade 2, e outros profissionais da linha de frente do combate à pandemia.