Procura por testes de Covid-19 aumenta 35% na rede particular, dizem laboratórios

A procura de testes de Covid-19 do tipo RT-PCR na rede particular do Brasil cresceu 35% no último mês, segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed). Segundo os especialistas, a procura é alta por causa do avanço dos casos e das festas de fim de ano, mas eles afirmam que os testes não garantem imunidade e resultados negativos podem passar falsa sensação de segurança.