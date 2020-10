Procedimento inédito de transfusão é realizado no Hemocentro do HC em Botucatu

No início deste mês, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizou um procedimento inédito em sua história: a primeira transfusão de granulócitos, células de defesa do organismo responsáveis pelo combate e eliminação de infecções.

O procedimento é recomendado a pacientes que não têm células de defesa no organismo por um tempo prolongado, geralmente com o diagnóstico de algum tumor na medula óssea ou infecções muito graves. A transfusão teve como receptor um paciente jovem do sexo masculino e internado na UTI com leucemia, sem produção de células de defesa há 15 dias.