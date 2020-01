Primeira Roda de Gestantes de 2020 será na próxima quarta-feira, 15

O bebê vai nascer, e agora? Quais são os sinais do trabalho de parto? O que é preciso fazer? Quando ir ao hospital? Com o intuito de auxiliar as gestantes e familiares – na realização do nascimento humanizado, transmitir conhecimentos técnicos e científicos, vivências profissionais, desmistificar mitos e promover troca de experiências – a Secretaria de Saúde de Botucatu, em parceria com o Grupo Gestar, realiza todos os meses a Roda de Gestantes.

O grupo, pensado para acolher e orientar sobre essas informações, favorece a criação de um espaço de troca de saberes entre mães e profissionais.

Na próxima quarta-feira, 15, a Roda debaterá o trabalho de parto. O próximo encontro da Roda de Gestantes, que é aberta a gestantes, mães, puérperas e acompanhantes, ocorre às 19 horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3811-1100 – ramal 27 e (14) 99641-1280.

