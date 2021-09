Prefeitura vacinará profissionais de saúde com a 3ªdose no próximo sábado, 02

A Secretaria Municipal de Saúde preparou uma grande mobilização para a imunização de profissionais de saúde com a 3ª dose da vacina contra a Covid-19, no próximo sábado, dia 02 de outubro, em Botucatu.

A expectativa do Poder Público é de que aproximadamente 10 mil profissionais recebam a imunização nesta primeira ação, em todos os postos de saúde do município (exceto Unidades de Saúde de Vitoriana e César Neto, que terão mobilização específica), que funcionarão excepcionalmente no sábado, das 8 às 14 horas.

Deverão participar da imunização os profissionais de saúde que respeitarem os seguintes fatores:

– ter tomado as 2 doses ou a 2ª dose em Botucatu;

– ser maior de 18 anos;

– estar registrado no Vacivida como trabalhador da saúde;

– ter tomado a 2ª dose com Coronavac há pelo menos 3 meses, ou a 2ª dose com a vacina Astrazeneca há pelo menos 6 meses.

A imunização do dia 02 será em formato heterólogo, ou seja: aqueles que receberam 1ª e 2ª dose com a vacina Coronavac, receberão a 3ª com a Astrazeneca. Já os que tomaram 1ª e 2ª com Astrazeneca, serão imunizados pela terceira vez com a vacina Coronavac.

Os interessados deverão, no ato da vacinação, apresentar documento oficial com foto, CPF, e carteirinha de vacinação que comprova o recebimento das duas primeiras doses.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100