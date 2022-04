Prefeitura inaugura Serviço Municipal de Ultrassonografia a partir de segunda-feira, 02

Serão oferecidos cerca de 750 exames por mês, com agendamentos noturnos e aos sábados

A partir de segunda-feira, 02 de maio, começa a funcionar o primeiro serviço do Centro de Diagnóstico por Imagem da Prefeitura, com o Serviço Municipal de Ultrassonografia, que permitirá que Botucatu ofereça cerca de 750 exames mensalmente para pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde e Prontos Socorros.

O serviço funcionará junto a Unidade de Saúde da Cohab 4 no período noturno, de segunda a sexta-feira das 18 às 22 horas, e aos sábados das 8 às 12 horas.

Para fazer o exame, o paciente deve passar por consulta em uma unidade de saúde e o médico solicitar o ultrassom. Após o pedido, o setor da UAC (Unidade de Avaliação e Controle) da Secretaria Municipal de Saúde que fará o agendamento do ultrassom e retornará ao paciente com o horário e data do procedimento.O tempo médio entre a consulta, o agendamento e a realização do ultrassom deve ser de até 30 dias.

“O Serviço Municipal de Ultrassonografia é o início da implantação do nosso Centro de Diagnóstico por Imagens. Com este exame pela rede municipal de saúde, vamos garantir agilidade, qualidade e conforto a nosso pacientes, reduzindo as filas de espera e melhorando o diagnostico médico”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

Mensalmente, a Prefeitura irá investir R$ 50 mil para a viabilidade destes exames. Além das ultrassonografias tradicionais, a Prefeitura já oferece, através de um convênio com a Casa da Mama, aproximadamente 300 ultrassons de mama e ginecológico por mês.

O Serviço Municipal de Ultrassonografia atenderá junto a Unidade de Saúde da Cohab 4, na Rua José Domingos Corte, 565 – Jardim Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, das 18 às 22 horas, e aos sábados das 8 às 12 horas, apenas com encaminhamento médico.







