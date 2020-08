Prefeitura inaugura nova UBS no Residencial Caimã, em Rubião Júnior

A Prefeitura inaugurou nesta segunda-feira, 10, uma nova Unidade Básica de Saúde, UBS, no distrito de Rubião Júnior, localizada no Residencial Caimã. Participaram do evento de inauguração o Prefeito Mário Pardini, o Vice-prefeito André Peres, o Secretário de Saúde, André Spadaro, o Presidente da Câmara, Ednei Lázaro Carreira, e os vereadores Curumim, Sargento Laudo, Cula e Alessandra Lucchesi.

A nova Unidade de Saúde tem 1.143,33 m² de terreno, sendo 325,30 m² construídos, e é equipada com três consultórios médicos, consultório odontológico, salas de inalação, de observação, de vacinas e curativos, e também estacionamento.

“Rubião tem crescido muito nos últimos anos e o Poder Público tem investido para acompanhar este desenvolvimento. São aproximadamente 10 mil habitantes que terão acesso a mais uma Unidade Básica de Saúde, completamente nova, equipada e preparada para atender a todos”, afirma o Prefeito Mario Pardini.

A obra é uma ação de contrapartida da Pacaembu Construtora pelos empreendimentos que estão sendo desenvolvidos na região.

Rubião Júnior também possui outra UBS, na região do Jardim Nossa Senhora das Graças, que fica aberta até às 22 horas de segunda a sexta-feira, por meio do programa “Poupatempo Saúde”.