Prefeitura, HCFMB e Famesp assinam convênio para realização de testes da Covid-19 em Botucatu

Prefeitura de Botucatu, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu e Famesp, assinaram um convênio no valor de R$ 530 mil, que auxiliará no combate a Covid-19 na Cidade. O valor será direcionado para a compra e realização de testes para diagnóstico da doença causada pelo novo Coronavírus.

Serão 500 testes realizados em curto prazo e outros 20 mil ao longo dos próximos meses, em pacientes internados e profissionais da saúde que apresentarem síndrome gripal.

“Estamos seguindo o que foi feito em grandes metrópoles do Mundo que já enfrentaram o pico da pandemia, para que ao verificarmos casos positivos, isolemos imediatamente esses pacientes, diminuindo sensivelmente o potencial de proliferação do vírus. Meu agradecimento a todos os profissionais da saúde e pesquisadores que aceitaram o desafio e desenvolveram no Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu o teste para detecção do Coronavírus, tão vital para combate desta epidemia em nossa cidade e região”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Botucatu possui 3 casos confirmados da Covid-19, já comprovados por estes novos testes. Outros 11 casos que eram suspeitos na Cidade foram descartados. Até este momento, nenhum óbito em decorrência da doença foi registrado.

A partir desta quinta-feira, 02, o Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu, que é quem faz os exames para detecção, se tornou laboratório credenciado pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Instituto Adolfo Lutz, para a realização de testes oficiais. A resolução foi publicada nesta quinta-feira, 02, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

“A partir de agora, credenciado, o Hemocentro do HC oficializará os casos de Coronavírus na Cidade. Com isso não será mais necessária a contraprova do Instituto Adolfo Lutz. Com isso ganhamos mais rapidez nos diagnósticos, e poderemos desenvolver com mais agilidade as medidas de prevenção de novos contágios”, finalizou André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.