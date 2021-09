Prefeitura firma parceria para construção de posto de saúde no Real Park

Durante reunião na última quarta-feira, 22, a Prefeitura de Botucatu firmou uma parceria para a construção de um novo posto de saúde no bairro Real Park.

A obra, projetada pela Prefeitura, será viabilizada como gesto de contrapartida da Vitta Residencial Incorporadora e Construtora, pelos investimentos que a empresa realizada na Cidade.

“Estamos muito felizes de conseguir sagrar mais uma importante obra para a nossa população neste formato, que gera considerável economia para os cofres públicos. Agradecemos a empresa Vitta por essa parceria”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A expectativa da Prefeitura é de que as obras sejam iniciadas ainda neste ano de 2021.

A Vitta Residencial Incorporadora e Construtora atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário do Estado de São Paulo e de Minas Gerais. Atualmente a Vitta possui um projeto imobiliário na Cidade, na região do Jardim Itamarati, com 280 apartamentos já em execução. O empreendimento é subsidiado pelo programa Casa Verde Amarela, do Governo Federal, que oferece condições atrativas de financiamento para a população.