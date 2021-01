Prefeitura finaliza imunização de moradores de instituições de longa permanência contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde finalizou nesta quinta-feira, 21, a imunização de moradores de Instituições de Longa Permanência (ILPI) em Botucatu.

Aproximadamente 400 moradores de asilos, casas de repouso, residências terapêuticas e inclusivas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ministrada por vacinadores da Prefeitura.

A ação foi possível graças à chegada do primeiro lote do imunizante, na tarde da última quarta-feira, 20.

A primeira pessoa vacinada nas ILPIs foi a senhora Olinda Camargo, moradora do Asilo Padre Euclides. Aos 99 anos, ela é a moradora mais idosa do asilo e a primeira idosa de Botucatu a ser imunizada.

“Sonhei um ano inteiro com esse dia. Hoje vejo com enorme alegria os idosos e moradores das casas de repouso, asilos e residências terapêuticas recebendo a primeira dose da vacina. Parabenizo as nossas equipes que hoje já finalizaram este trabalho de suma importância, visto que os idosos são 80% das vítimas de Covid na Cidade, sendo os internos de asilos e casas de repouso os mais frágeis”, citou o Prefeito Mário Pardini.

Antes da vacinação dos moradores de ILPIs, aproximadamente 30 vacinadores das equipes de vacina da Secretaria de Saúde também foram imunizados.

“Conforme formos recebendo novas doses, daremos continuidade à vacinação com os grupos prioritários, de acordo com o que preconiza o Plano Nacional de Imunização. Estamos preparados para de forma imediata a chegada aplicarmos o imunizante na população alvo”, finalizou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.