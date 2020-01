Prefeitura fechou 2019 com quase 2,5 mil castrações gratuitas em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu aumentou em 2019 o número de procedimentos oferecidos gratuitamente para castrações de cães e gatos. A informação foi postada nesta segunda-feira, dia 20, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini em seu Facebook.

No total foram 2.459 procedimentos, 775 a mais do que em 2018. De acordo com o Pardini, foram implantados microchips de identificação em 915 animais, que servem como um RG, armazenando informações como o nome e documentos do proprietário, endereço e um telefone de contato.

Além disso, foi criada no último mês de setembro uma equipe para apurar as denúncias de violência contra animais em Botucatu. Somente nesses meses foram 721 ações da nova equipe.

“Esses importantes investimentos na Causa Animal do Município ganha ainda mais corpo quando contamos com o fundamental trabalho das ONGs e protetores da Cidade, que nos ajudam a entender e direcionar ações para essa área que é também muito importante”, disse Pardini.

“Em 2020, nossa intenção é, assim como nos anos anteriores, tornar o acesso às ONGs, protetores e população mais abrangente, ter maior controle dos procedimentos, além é claro de ter maior atenção para a qualidade deste serviço”, completou.