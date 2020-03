Prefeitura de São Manuel abre pronto atendimento para pacientes com infecções respiratórias no Hospital

A Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Saúde, abriu nesta quinta-feira, 26, o Pronto Atendimento para pacientes com infecções respiratórias, no hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo. O novo PA está funcionando nas dependências que abrigava o antigo pronto socorro.

O atendimento é feito por uma equipe composta por médico, enfermeira, recepcionista, segurança; ou seja, uma equipe completa que irá atender as demandas encaminhadas pelo Pronto Socorro e através do telefone exclusivo 9.9740-8628, que atende a população, para esclarecer dúvidas e realizar encaminhamentos, se necessários, para os casos de Coronavirus.

O objetivo é concentrar o atendimento às pessoas que apresentam um quadro de infecção respiratória no Pronto Atendimento, separando os casos considerados mais graves, que serão atendidos inicialmente no Pronto Socorro e se for o caso serão encaminhados ao HC da Unesp.

O atendimento no novo Pronto Atendimento será feito das 8h00 às 20h00 e nesta quinta-feira, já atendeu 21 pessoas, não registrando dentre elas, nenhum caso que necessitasse realizar coleta para exame suspeito de Coronavirus.

Este é mais um investimento importante, dentre muitos, que a Administração Municipal faz, através da Diretoria de Saúde, na tentativa de amenizar e cercar os problemas causados pela pandemia do Coronavirus.

A Administração Municipal já reservou inclusive, a ala 1 do hospital local, que terá 5 leitos, para abrigar possíveis casos de isolamento de pessoas contagiadas pelo Coronavirus.

Todos os esforços da Administração Municipal estão focados no combate a pandemia, mas para que as ações se tornem eficazes e sejam amenizadas, existe a necessidade da colaboração da população, que deve ficar em casa, em isolamento domiciliar.

O movimento de carros e pessoas já diminuíram sensivelmente nas ruas da cidade, mas ainda existem aqueles que deveriam estar em casa e circulam pelas ruas, não respeitando o pedido para ficarem em suas residências.

A melhor vacina contra o Coronavirus é FICAR EM CASA!