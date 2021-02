Prefeitura de Botucatu organiza vacinação no formato drive-thru para idosos com 90 anos ou mais

A Prefeitura de Botucatu convoca idosos com 90 anos ou mais para a vacinação contra a Covid-19, na próxima segunda-feira, 08. A imunização ocorrerá primeiramente no formato drive-thru, em tendas que serão instaladas no largo da Catedral, a partir das 8 horas da manhã, somente na segunda-feira, 08.

Os idosos com 90 anos ou mais que desejarem ser vacinados devem portar um documento com foto no momento do atendimento, para identificação e comprovação da idade.

“Estamos recebendo certa quantidade de vacinas que nos garantirá a cobertura deste grupo de idosos com 90 anos ou mais. O formato de drive-thru busca aumentar esse índice de imunização dos grupos prioritários, mas sempre considerando a necessidade de se manter o isolamento social recomendado contra o coronavírus. Já tivemos sucesso nas outras vezes que fizemos a vacinação neste formato e creio que dessa vez não será diferente”, afirma André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.

Idosos com 90 anos ou mais que não puderem comparecer devem entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência para agendar a vacinação ao longo da semana ou programar vacinação domiciliar, se necessário.

A Secretaria de Saúde orienta que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.

Vacinação em profissionais de saúde

A Prefeitura informa que recebeu apenas 150 doses destinadas a profissionais de saúde nesta quarta-feira, 03.

A Secretaria Municipal de Saúde enviou oficio para a Vigilancia Estadual, solicitando revisão desse quantitativo, visto que a Prefeitura, baseada em dados de cadastro do DIGISUS e no número de profissionais de saúde vacinados para H1N1 no ano de 2020, estima que serâo necessárias em torno de 3 mil doses adicionais para concluir esse grupo prioritário.

O ofício de solicitação de mais doses foi entregue também nesta quarta-feira, ao Governo Estadual.

“Esperamos que esse quantitativo seja revisado prontamente e que o município receba novos lotes para abrir aos profissionais de saúde que ainda não receberam, em particular aos que não estão ligados a servços hospitalares, de urgencia e emergencia ou da atenção primária”, finalizou André Spadaro.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 7, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100