 Prefeitura de Botucatu fará busca ativa de faltosos da 2ª dose da vacinação em massa

A partir desta segunda-feira, 16, a Secretaria Municipal de Saúde inicia uma busca ativa no Município visando os cidadãos que faltaram às ações de vacinação nos últimos dois fins de semana. Os postos de saúde da Cidade receberam uma relação de pessoas que não se imunizaram, com seus respectivos contatos registrados no sistema da Saúde, e entrarão em contato com os mesmos.

Ao todo, 68.675 botucatuenses foram imunizados com a 2ªdose da vacina Oxford/Astrazeneca/Fiocruz. A Saúde estima que aproximadamente 4,1 mil estão com o ciclo vacinal incompleto e atrasado.

As Unidades de Saúde da Cidade continuarão durante a semana recebendo as pessoas que ainda não se vacinaram, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

“É fundamental que quem ainda não se vacinou, procure imediatamente uma Unidade de Saúde para completar seu ciclo vacinal. É somente com as duas doses da vacina contra a Covid-19 que atingiremos a proteção máxima possível”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

No último sábado, 14, foi realizada mais uma mobilização para vacinação em massa, em dois ginásios da Cidade: Ginásio Paralímpico e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia. A ação vacinou no período entre 8 e 17 horas, 4.284 pessoas.