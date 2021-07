Prefeitura de Botucatu confirma aplicação de 5 vacinas vencidas em moradores da cidade

Botucatu aplicou 5 doses das pelos menos 26 mil doses vencidas das AstraZeneca contra a Covid-19. A informação foi confirmada pela Prefeitura nesta sexta-feira, 02, após reportagem da Folha de São Paulo. Nenhuma delas foi aplicadas na vacinação em massa que ocorreu na cidade no dia 16 de maio.

Veja a nota da prefeitura: “A Prefeitura de Botucatu informa que das 8 doses informadas pela reportagem, apenas 5 foram aplicadas em pacientes da Cidade, que serão convocados para terem a dose repetida. As demais não se encontram em registros da Secretaria Municipal de Saúde, o que pode configurar erro na digitação. Segundo recomendação do Ministério da Saúde, a aplicação de dose vencida não é prejudicial à saúde, porém pode não conferir proteção adequada contra a COVID-19, sendo orientada nova aplicação após 28 dias.”

No Brasil

Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde.

Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros. AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil. Ela responde por 57% das doses aplicadas neste ano. A imensa maioria foi utilizada de acordo com as orientações do fabricante.

Todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade no dia 29 de março. O que venceu há menos tempo estava válido até 4 de junho.

O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação. Quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade (veja gráfico) deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento.

Com informações da Folha de São Paulo