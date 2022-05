Prefeitura contrata leitos na rede particular para atendimento pediátrico em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu assinou um contrato para a contratação emergencial de 120 diárias para a enfermaria pediátrica com a Unimed de Botucatu.

O objetivo da ação é oferecer atendimento as crianças da Cidade em um momento que o Pronto Socorro Infantil e a Ala Pediátrica do Hospital das Clínicas estão atendendo em capacidade máxima.



“Recentemente, investimos na abertura de 10 leitos de retaguarda no Pronto Socorro Infantil, mas o tempo seco e o aumento de casos de doenças respiratórias nos faz tomar esta atitude para que não falte atendimento às crianças”, explicou o Prefeito Mário Pardini.



As crianças serão encaminhadas para a enfermaria da Unimed apenas mediante a falta de vaga e solicitação do Hospital das Clínicas.



A Prefeitura só irá desembolsar qualquer custeio se realmente for necessário utilizar o serviço.

