Pronto Socorro Pediátrico em Botucatu abre ala de enfermaria com dez leitos

Começou a funcionar nesta sexta-feira, 08 de abril, os dez leitos de enfermaria do Pronto Socorro Pediátrico. A nova ala fica na parte superior do Hospital do Bairro, antigo Sorocabano, e servirá como retaguarda para o Pronto Socorro Pediátrico.

Os dez leitos funcionarão a partir de uma parceria entre Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria de Saúde, a Famesp, o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, o Hospital das Clínicas, que irá fornecer a estrutura física, medicamentosa e de insumos necessários, e a OSS Pirangi, que fará a contratação dos profissionais.

“Importante ação que visa melhorar assistência à saúde de nossas crianças num momento que os Hospitais de todo o Estado passam por grandes dificuldades na contratação de pessoal e abertura de novos leitos. Nossa luta sempre vai ser a favor da melhoria do atendimento a nossa população”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

A nova equipe de atendimento é composta por 6 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, 6 auxiliares de enfermagem, médico, além de equipe de limpeza, que fará o rodízio de atendimento 24 horas diariamente.

Os leitos foram abertos levando em consideração o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelas mudanças climáticas.

Além desta equipe, o Pronto Socorro Pediátrico continuará atendendo com o reforço de dois médicos no Pronto Socorro Pediátrico e Ala Pediátrica, além do suporte de toda a equipe de enfermagem, administrativa e limpeza.

A nova ala, reformada no início de 2020, foi usada durante a pandemia de Covid-19 no atendimento de pacientes adultos de baixa complexidade acometidos pelo novo coronavírus. Com a redução de casos, o espaço foi fechado em agosto do ano passado.

Atualmente, a ala pediátrica passou por adequações e está funcionando com uma equipe exclusiva para o atendimento de crianças que precisam ficar internadas em observação médica ou tomando medicação. Casos graves continuarão sendo encaminhados para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Compartilhe esta notícia