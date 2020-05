Prefeitura amplia locais para coleta de exames de covid-19 em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu vai ampliar os locais de coleta de exame para diagnóstico de coronavírus em Botucatu. A informação foi publicada pelo Prefeito Mário Pardini na noite desta sexta-feira, 29.

Agora, além do Hospital do Bairro e dos postos de saúde da Cohab 1, Cohab 4, Centro de Saúde Escola da Vila Ferroviária e Rubião Júnior, os testes já estão sendo colhidos no posto do Parque Marajoara e a partir de semana que vem no Posto do Jardim Iolanda.

Isso significa mais de 100 testes por dia, com o resultado saindo em 48 horas úteis. Os testes RT-PCR são processados pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas.

“Com o início da flexibilização das atividades econômicas, a testagem e isolamento dos casos suspeitos e dos contatos domiciliares ganham mais importância. Por isso, não vamos nos acomodar”, disse Pardini.