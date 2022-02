Prefeitura amplia 4ª dose contra Covid-19 para idosos com 60 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde abre todas as Unidades de Saúde do Município para, a partir desta segunda-feira, 07, vacinar com a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, idosos com 60 anos ou mais, que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses.

As Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Já a Sala de Vacinação Noturna, instalada no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, funciona também de segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30.

Os cidadãos deverão comparecer aos locais portando documento de identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF, e a carteirinha de vacinação, podendo ser também o comprovante digital nos aplicativos do Poupatempo ou ConecteSUS. Estes também devem ter tomado as doses anteriores em Botucatu (pelo menos a 3ª dose).

Os idosos com 70 anos ou mais, que não compareceram às ações de vacinação no último domingo, 06, também poderão procurar os postos de saúde para se imunizarem.

