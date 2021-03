Prefeitura adquire tanque de oxigênio para abastecimento de leitos Covid no Hospital do Bairro

A Prefeitura de Botucatu adquiriu um tanque de oxigênio para abastecimento de leitos no Hospital do Bairro e no Pronto Socorro Pediátrico. O equipamento, que já foi instalado, tem capacidade para armazenar até 5 mil litros de O² e substituirá o antigo sistema através de cilindros.

“Essa melhoria dá muito mais segurança para o funcionamento do Hospital do Bairro e atendimento de pacientes no PSP. Nosso trabalho tem sido insistente na busca por melhorar cada vez mais a infraestrutura hospitalar da Cidade”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A cada recarga de 5 mil litros de oxigênio, o tanque garantirá o funcionamento dos sistemas do Hospital do Bairro e do PS Pediátrico por 30 dias.

O investimento da Secretaria Municipal de Saúde gira em torno dos R$ 130 mil.

Desde o último mês de fevereiro, a Prefeitura, em parceria com o Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu e a OS Pirangi, vem ocupando de 4 a 6 leitos de enfermaria no Hospital do Bairro, que passarão para 10 após instalação do tanque. Outros 8 leitos foram abertos no Pronto Socorro Adulto.

“Esse investimento ficará de forma permanente no local e nos dá condições inclusive para, se preciso, ampliar o número de leitos no Hospital do Bairro”, finalizou André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.