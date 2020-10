Pratânia registra morte por covid-19, diz Hospital das Clínicas

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta sexta-feira, dia 02, suas principais informações sobre o coronavírus.

Nas últimas 24 horas, foram registrados dois óbitos de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19:

– Um homem de 67 anos, morador de Guareí;

– Uma mulher de 59 anos, moradora de Pratânia.

Nas últimas 24 horas, três altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HC:

– Paciente do sexo feminino, de 57 anos, moradora de Botucatu;

– Paciente do sexo masculino, de 45 anos, morador de Bauru;

– Paciente do sexo masculino, de 22 anos, morador de Barra Bonita.

O HCFMB contabiliza o total de 80 óbitos por COVID-19, sendo:

31 – Botucatu

5 – Laranjal Paulista

1 – Arandu

8 – São Manuel

7 – Conchas

5 – Itatinga

1 – Itapetininga

1 – Itu

2 – Bofete

2 – Torre de Pedra

3 – Areiópolis

1 – Pardinho

1 – Pirajuí

1 – Pereiras

1- Lençóis Paulista

1 – Taquarituba

1 – Bariri

1 – Mineiros do Tietê

2 – Pratânia

1 – Porangaba

1 – São Paulo

1- Penápolis

1 – Piraju

1 – Guareí

Segue anexa ao e-mail tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.