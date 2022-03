Postos de Saúde de Botucatu retomam atendimento normal na segunda-feira, 14

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as Unidades Básicas de Saúde em Botucatu voltarão ao atendimento normal de consultas e realização de exames a partir da próxima segunda-feira, 14.

Com o aumento de casos da variante Ômicron no Município, no mês de fevereiro, houve a necessidade de que os Postos de Saúde passassem a atender somente pacientes com síndromes gripais, realizando testes de Covid, a fim de evitar a sobrecarga dos Prontos-Socorros da Cidade.

De acordo com Dr. André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde, a retomada das consultas normais nas Unidades, deve-se à queda acentuada da procura por atendimento médico por síndromes gripais.

“As consultas e os exames que foram desmarcados durante este período serão reagendados conforme os critérios de prioridade definidos por cada Unidade de Saúde” informou Dr. André.

