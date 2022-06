Postos de saúde de Botucatu abrirão neste sábado para vacinar contra a Covid-19

Ação é voltada para pessoas a partir dos 40 anos, que receberão a segunda dose de reforço (4ª dose)

Neste sábado, 25, todas as unidades de saúde de Botucatu estarão abertas das 8 às 16 horas para vacinar com a segunda dose de reforço (4ª dose) contra a Covid-19 pessoas entre 40 e 49 anos.

A imunização ocorrerá conforme Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento de Covid-19 de Botucatu, que recomenda a ação como prevenção ao aumento de casos da doença na Cidade e a incremento a resposta imune da população.

Podem se imunizar pessoas que tomaram a terceira dose da vacina há pelo menos 4 meses. A pessoa deve procurar uma unidade de saúde portando documento de identificação com foto e o cartão de vacina da Covid-19, comprovando que já tomou as 3 doses anteriores.

Pessoas com sintomas gripais ou que tenham contraído Covid-19, devem aguardar 30 dias após os sintomas para se imunizar.

Quem não participar da ação no sábado, 25, pode procurar uma das unidades de saúde de Botucatu na próxima semana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, ou a Sala de Vacina Noturna (no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores), das 18 às 21h30.

A partir do dia 04 de julho, a Prefeitura inclui no calendário de vacinação com a segunda dose de reforço pessoas acima dos 30 anos, e a partir do dia 11 de julho será a vez de incluir pessoas acima dos 18 anos.

Outros públicos

A vacina de Covid-19 também está disponível para outros públicos. Pessoas acima de 50 anos já podem se imunizar com a segunda dose de reforço (4ª dose). Pacientes imunossuprimidos podem se imunizar com a terceira dose de reforço (5ª dose) e crianças a partir dos 12 anos podem tomar a primeira dose de reforço (3ª dose).

Informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

Compartilhe esta notícia