Postos de Saúde de Botucatu abrirão em horário especial para vacinar contra a gripe e sarampo

As vacinas contra Influenza e o Sarampo podem ser administradas simultaneamente

A Secretaria de Saúde promoverá uma ação especial para vacinar o público-alvo contra a Influenza e o Sarampo. Entre os dias 9 e 11, todas as unidades estarão abertas até às 19 horas para vacinação.



A ação é voltada principalmente para imunizar: crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, idosos, profissionais de saúde, gestantes e puérperas contra a Influenza e o Sarampo.



A Secretaria de Saúde esclarece que o número de imunizados está baixo e por isso, solicita que os pacientes procurem uma unidade de saúde o mais breve possível.



Na Campanha contra Influenza, por exemplo, o objetivo é imunizar 90% dos pacientes de cada grupo. Entre os idosos e os profissionais de saúde, quase 50% dos pacientes já recebeu a dose da vacina. Já entre as crianças cerca de 20% foi imunizada. E o grupo das grávidas e puérperas é o que menos recebeu doses de vacina, aproximadamente de 10%.



Além da ação especial desta semana, a Secretaria de Saúde reforça que todas as unidades ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A Sala de Vacina Noturna funciona no Centro de Saúde Escola de segunda a sexta-feira, das 18 às 21 horas.



As vacinas contra Influenza e o Sarampo podem ser administradas simultaneamente. Apenas pacientes que tenham contraído Covid-19 nos últimos 30 dias devem adiar a imunização.

