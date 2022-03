Postos de Saúde atenderão pacientes com sintomas gripais e de Covid-19 neste final de semana em Botucatu

Neste sábado e domingo, 5 e 6 de março, Unidades de Saúde de Botucatu estarão abertas para o atendimento e testagem de pessoas com sintomas gripais e/ou de Covid-19. Serão atendidos pacientes com sintomas característicos da doença, tais como: tosse, coriza, gripe, dor de cabeça, diarreia, febre, entre outros.

No sábado, 5 Unidades estarão abertas: Unidades da Vila dos Lavradores, Jardim Peabiru, Jardim Aeroporto, Rubião Junior e Cohab I. O Hospital do Bairro, na Vila dos Lavradores, também fará esses atendimentos e testagem. Já no domingo, a recomendação é que os pacientes procurem um dos seguintes locais: Unidade de Saúde da Vila Ferroviária, Unidade da Cecap ou o Hospital do Bairro. O horário de funcionamento dos Postos de Saúde será das 09h às 16 horas e do Hospital do Bairro das 07h às 18h.

A Secretaria de Saúde solicita que pacientes com sintomas leves da doença procurem, primeiramente, uma dessas Unidades de Saúde para evitar a sobrecarga dos Prontos-Socorros do Município. Neste final de semana não haverá vacinação nos Postos de Saúde.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

Compartilhe esta notícia