Posso ingerir bebida alcoólica antes da vacinação em Botucatu? confira

Uma das dúvidas mais recorrentes nesses dias que antecedem a vacinação em massa na cidade de Botucatu é: posso ingerir bebida alcoólica antes de ser imunizado?

Ainda não há um consenso entre cientistas sobre a interferência de bebidas alcoólicas na eficácia das vacinas contra a Covid-19, sendo que uma parcela diz que a bebida não interfere e outra parte defende que pode haver alteração.

Entretanto, os especialistas alertam que o uso abusivo do álcool pode reduzir a imunidade e comprometer a eficiência da vacina. Ou seja, vale o bom senso nessa questão.

O Secretário de Saúde André Spadaro comentou o assunto em entrevista à Rádio Criativa nesta quinta-feira, dia 13. Para ele, pode-se ingerir bebida alcoólica, mas com moderação.

Ele indicou, em sua opinião, que homens consumam antes até duas doses e mulheres apenas uma dose. Os parâmetros são os seguintes:

-Cerveja – uma dose se refere a uma garrafa de long neck com 355 ml.

-Vinho – uma dose é significa uma taça de 150 ml

-Destilados – uma dose significa um copo com 45 ml.

“O ideal naturalmente é que se evite bebida alcoólica, principalmente em grande quantidade, pois a bebida em excesso pode interferir no processo de imunidade e eventualmente a pessoa não atingir a eficácia da vacina que seria desejado ou ficar abaixo do desejável. Mas se for inevitável, que se respeite essas quantidades com extrema moderação”, disse Spadaro.

A proposta de realização dessa pesquisa envolve o laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford, Fiocruz, Fundação Gates, Unesp/HCFMB, Prefeitura de Botucatu e Embaixada do Reino Unido. O evento da Prefeitura de Botucatu e Justiça Eleitoral, contará com apoio da OAB Botucatu e do Ministério Público.

A vacinação será exclusiva para moradores de Botucatu, com idade entre 18 e 60 anos (menores de 18 anos não possuem vacina aprovada para essa faixa etária e maiores de 60 anos continuarão sendo vacinados nas unidades de saúde seguindo o Plano Nacional de Imunização).