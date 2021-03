Policial Militar de Botucatu que venceu a Covid-19 se emociona ao ver colegas na saída do HC

Dos policiais que contraíram a doença na cidade, o Cabo Alex foi o único que precisou ficar entubado

A presença de algumas viaturas no Hospital das Clínicas de Botucatu nesta terça-feira, 09, chamou a atenção de quem passou por lá. Mas não se tratava de um crime, mas sim da alta de um colega de farda que ficou a beira da morte.

Contaminado pelo Coronavírus, o Cabo Alex, da Polícia Militar de Botucatu passou 22 dias internado no hospital, dos quais, 12 foram na UTI em estado grave. Dos policiais de Botucatu que se contaminaram com a Covid-19, ele foi o único que precisou ser entubado.

“Foi muito difícil. Essa doença é muito cruel e sofremos demais, porém, nunca perdemos a fé. Em nosso coração tínhamos a certeza de que nosso guerreiro não iria desistir”, disse a Cabo Aline, que também é Policial Militar e irmã de Alex.

O policial ficou muito emocionado ao sair e ver os colegas de profissão o esperando do lado de fora do hospital. “Foram muitas lágrimas e sorrisos. Foi um momento emocionante. Só temos muita gratidão aos irmãos de farda e aos amigos, que sempre estiveram ao nosso lado”, finalizou Aline.

Além do Cabo Alex, de 39 anos, também tiveram alta do HC nesta terça, dois idosos de Botucatu, com 93 e 86 anos, que se curaram da Covid-19.