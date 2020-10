Pacientes que receberam transplantes de órgãos no HC de Botucatu passam bem

Os pacientes do HCFMB que receberam transplante de órgãos após captação em Bauru nesta semana estão em condições estáveis. A informação foi passada na manhã desta quinta-feira, dia 01, pelo Hospital, após demandada do Acontece Botucatu.

Na tarde de terça-feira, 29, a Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital viabilizou uma captação de múltiplos órgãos no Hospital de Base de Bauru (HBB).

Coração, fígado, rins e córneas de um mesmo doador foram captados pela OPO. A ação teve a participação do Helicóptero Águia da Polícia Militar, que realizou o transporte dos órgãos.

O paciente que recebeu um coração está estável, sob cuidados. Este foi o vigésimo transplante realizado pela equipe.

O Programa de Transplante Renal do HCFMB, maior centro transplantador do interior do Estado, também realizou um transplante de rim, captado do mesmo doador. O paciente também está estável e sob cuidados.

Os outros órgãos foram destinados conforme a lista nacional de transplantes.