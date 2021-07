Pessoas cuidando de pessoas: como o prontuário afetivo muda o olhar aos pacientes do HC de Botucatu

Antes de se tornarem pacientes da UTI COVID do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), todas essas pessoas têm uma história. Mas como contá-la na narrativa de uma pandemia?

A equipe de enfermagem da UTI COVID do HCFMB, com total apoio e adesão das demais equipes multiprofissionais que atuam na linha de frente no tratamento dos casos de COVID-19 da unidade, tem implantado uma forma de reforçar o vínculo entre o paciente e a equipe que cuida dele neste momento tão delicado: dentro do leito, além das outras informações gerais, como nome, idade e cidade onde mora, é fixado o prontuário afetivo: escrito a mão de forma colorida e lúdica, a equipe colhe informações repassadas pela família, como apelidos, nomes dos filhos e netos, animais de estimação, time que torce e até as músicas preferidas.

Muitos pacientes chegam ao leito de UTI intubados, sedados e sem direito a visitas, devido ao isolamento imposto pela doença. Segundo a enfermeira Solene Vale, ver essas características parece algo simples na porta do leito, mas faz muita diferença na hora do atendimento. “É como se a gente criasse um vínculo maior. Entre um atendimento e outro, a equipe consegue saber que está cuidando do amor de alguém”, diz.

Para quem enfrenta a rotina diária em uma UTI COVID, a ideia tem mudado completamente o jeito de olhar para os pacientes. “Geralmente, não imaginamos como é a vida do paciente que estamos tratando. Estas informações trazidas de um jeito tão humanizado e carinhoso impactam muito na nossa assistência”, explica a médica nefrologista Dra. Daniela Ponce, que realiza juntamente com sua equipe sessões de hemodiálise nos pacientes internados em UTI.

O prontuário afetivo vem sendo implantado aos poucos no HCFMB, para que em breve, todos os leitos possam ter informações detalhadas da vida do paciente, e que elas façam parte do tratamento, ampliando o sentimento de conforto e confiança dos pacientes e principalmente dos familiares.

“Iniciativas como esta, que partiu dos próprios funcionários do setor COVID, nos enche de orgulho e nos mostra que, no nosso HC, somos pessoas cuidando de pessoas”, destacou a Diretora de Assistência do HCFMB, Dra. Erika Ortolan.

Para o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, a ação é inspiradora. “A humanização aprimora a qualidade da assistência, e a criatividade de uma equipe em oferecer um cuidado diferenciado é muito gratificante”, finaliza.

A ação também contou com o pronto apoio do Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas (DGAA) do HCFMB, que viabilizou a arte e produção dos prontuários.