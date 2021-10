Pelo segundo dia consecutivo Botucatu não registra caso positivo de Covid-19

De 126 testes realizados na comunidade, nenhum foi positivo

Pelo segundo dia consecutivo Botucatu não registrou casos positivos de Covid-19. Mais uma vez a informação foi divulgada pelo secretário de saúde do município no boletim coronavírus desta sexta-feira, 08.

“Dos testes realizados na comunidade nesta quinta-feira, foram 126 resultados negativos e nenhum teste PCR positivo, pelo segundo dia consecutivo”, disse André Spadaro durante boeltim.

No total, Botucatu tem 7 pacientes internados, com testes positivos para covid-19, todos internados na UTI do HC.

No quadro geral da pandemia, até a quinta-feira, foram 18540 casos confirmados da doença, 20 pessoas em quarentena e 318 mortes, por covid-19.